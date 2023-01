Tempo di esami in casa Inter. Dopo l'uscita anticipata in quel di Monza, nella giornata di domani Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu verranno sottoposti a degli accertamenti strumentali per capire meglio le loro condizioni fisiche. I due centrocampisti (che oggi hanno svolto solo terapie) salteranno il match di Coppa Italia di domani sera contro il Parma: al momento filtra più preoccupazione per la situazione del turco.