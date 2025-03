Assente dell'ultimo secondo di Inter-Udinese, Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami, riferisce oggi il club nerazzurro in una nota ufficiale, "hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra - si legge su Inter.it -. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana".

L'ex Porto, protagonista qualche giorno fa con una doppietta che ha regalato all'Iran il pass per il Mondiale 2026, sarà dunque certamente out per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan e per la trasferta di Parma.

