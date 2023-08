È arrivato il momento della prova generale per l’Inter di Simone Inzaghi: questa sera, a Ferrara, i nerazzurri giocheranno l’ultimo test amichevole prima dell’avvio degli impegni ufficiali con il debutto interno in campionato contro il Monza. Contro l’Egnatia, formazione vincitrice dell’ultima Coppa d’Albania, Inzaghi punta ad avere risposte importanti dagli uomini attualmente a sua disposizione, aspettando poi che le situazioni legate al mercato possono sciogliersi definitivamente. Nelle scelte del tecnico nerazzurro per questa partita, nuova chance per Yann Sommer dal primo minuto, con Emil Audero che inizierà dalla panchina. Torna titolare Lautaro Martinez che avrà come compagno di reparto Marcus Thuram.

Calcio d’inizio del match alle ore 20, arbitrerà Giovanni Ayroldi: seguite con noi di FcInterNews.it questo ultimo test match dei nerazzurri con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

Questo l'undici titolare dell'Inter:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Thuram. In panchina: 77 Audero, 12 Di Gennaro, 31 Bisseck, 44 Stabile, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 5 Sensi, 50 A. Stankovic, 21 Asllani, 16 Frattesi, 49 Sarr, 11 Correa. Allenatore: Inzaghi.

EGNATIA (3-5-2): 1 Sherri; 77 Lila, 13 Malota, 19 Xhemajli; 26 Mamolla, 16 Ndreca, 6 Aleksi, 17 Zejnullai, 11 Medeiros; 9 Paulauskas, 7 Dwamena. In panchina. 12 Dabjani, 44 Fangaj, 5 Janku, 29 Musta, 8 Mellugja, 27 Isgandarli, 82 Kasa, 28 Ahemtaj, 18 Mihana. Allenatore: Tetova.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Rossi - Mondin. Quarto uomo: Perenzoni.

