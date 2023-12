Se ieri sera è andata in scena la cena natalizia a Milano con tutta la squadra al completo, stasera ad Appiano Gentile è in programma quella più intima di lavoro tra il tecnico Simone Inzaghi, l'ad Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin ad Appiano Gentile. Lo riferisce Calciomercato.com, spiegando che lo staff tecnico e la dirigenza parleranno di mercato e quindi di dove e come si potrebbe agire nella prossima finestra di gennaio.

Il menù è ricco di argomenti, visto il rischio di operazione al tendine d'Achille di Juan Cuadrado e le poche garanzie che stanno dando le seconde linee Marko Arnautovic e Alexis Sanchez in avanti. Fascia destra e attacco, dunque, rappresentano le priorità, anche se Cm.com fa pure il nome di Tiago Djaló, difensore che "chiede di poter lasciare la Francia già a gennaio, anticipando la chiusura della trattativa che l’Inter vorrebbe mantenere a giugno", si legge.

