Il calcio rimane lo sport più seguito in Italia, ma grazie anche alle eccellenti prestazioni di Jannik Sinner e in generale del blocco italiano, avanza a grandi passi il tennis, che si prende il secondo posto. Questo è il risultato dell'indagine commissionata dal quotidiano La Repubblica all'agenzia Demos: il 53% degli intervistati si dice interessato ancora al calcio, mentre il 38% si dichiara appassionato di tennis. Gli appassionati di calcio sono stati anche suddivisi per tifoserie: il gruppo più numeroso resta quello della Juventus, visto che il 32% dei partecipanti all'indagine ha affermato di essere tifoso bianconero. Una percentuale in crescita rispetto al 29% del 2023, seppur comunque in calo rispetto al massimo del 34% nel 2016. I tifosi bianconeri, secondo il sondaggio, sono diffusi in tutto il Paese, soprattutto nel Nord Ovest intorno a Torino, la città d’origine della Juventus, ma sono presenti anche in numerose altre regioni del Nord e del Centro, nonché nel Sud.

Dietro la Juve, ecco Inter e Milan, entrambe col 15% ed entrambe in leggero calo rispetto al 2023, quando erano rispettivamente al 16% e al 17%. I tifosi delle due milanesi, secondo il sondaggio sono concentrati principalmente nel Nord e nelle regioni del Centro. Nella top 5 trovano spazio anche Napoli (10%) e Roma (7%), rispettivamente però in calo per i partenopei (11% nel 2023) e in crescita per i giallorossi (6% nel 2023).

