Beppe Marotta e Alessandro Antonello hanno lasciato l'hotel sede del ritiro dell'Inter per recarsi al quartier generale della UEFA costruito a Istanbul per la finale di Champions League. Come riferisce Sky Sport, i due dirigenti nerazzurri saranno protagonisti di un pranzo ufficiale organizzato dalla ECA, l'associazione dei club europei: l'ad sport si è oltretutto intrattenuto a lungo col presidente Nasser Al-Khelaifi, presumibilmente parlando di operazioni passate e recenti con il Paris Saint-Germain con vista su quelle future come quella che coinvolgerà Milan Skriniar.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE