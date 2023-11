In gare come il derby d'Italia il momento è sempre adesso. Lo sappiamo: una serata di autunno inoltrato brulicante di sentori d’entusiasmo. Su entrambi i lati, perché l'avvio bianconero è l'indirizzo di una battaglia pronta a giocarsi ad armi pari. Juve e Inter son lì, l'una di fronte all'altra, che si lasciano trasportare dalle emozioni. Serve unire anche la razionalità in quel fascino stravagante e un po’ bizzarro dell’istante del cammino verso l’atto finale. Sembra di (ri)nascere nel presente. Ciascuno è assorto nei suoi pensieri. Ci vuole coraggio per starsene soli come se gli altri non ci fossero, e pensare soltanto alle tue azioni. Quando Chiesa s'invola sulla sinistra, la difesa nerazzurra si muove con timore verso la porta, quasi dimenticando la traccia arretrata per il rimorchio di Vlahovic, che non può sbagliare e zittisce chi l'ha criticato in questi giorni infiniti.

IL REPARTO DELLE CATEGORIE. Il rido del rimpianto si colora di nerazzurro quando Barella non coglie un invito verticale dopo uno sviluppo ben calibrato. Ma la manovra è intensa e lo Stadium capisce che la reazione dell'Inter è orchestrata con personalità e attenzione. Una manovra tutta fresca e rinnovata: parte tutto da Sommer, poi Barella trova l'anti-natura bianconera (pressione francobollata elusa grandiosamente, superbamente), aprendo il settore per l'impressionante accelerazione di Thuram nell'uno contro uno con Bremer. Lautaro taglia come fanno gli attaccanti di livello planetario e Gatti perde le coordinate della marcatura (ineluttabilmente, aggiungeremmo), come il cielo al culmine d'un sontuoso temporale, con la splendida coreografia per celebrare il pareggio. Un collo interno tanto essenziale quanto bello, un colpo che vive l’avvio come un continuo superamento di sé stesso. Un disegno dell’immediatezza, l'ardore della sua elettrica inclinazione soggettiva. Eh sì, la qualità sopraffina ci fa sempre contemplare la bellezza del pallone.

L'EQUILIBRIO PERENNE NON SI SPEZZA. Accensione e spegnimento, più che altro allo Stadium è perenne la modalità equilibrio. Provarci e riprovarci ancora a imbucare per le incursioni centrali. Per vie centrali o laterali, per sparigliare le rispettive carte strategiche serve aggressività e precisione tecnica. Inzaghi e Allegri soffrono dalla panchina, sapendo che per spezzare quel filo orizzontale occorre andare oltre la propria natura. Occorre aprire il manuale della metafisica, contemplare idee innovative e ricercare puntualmente l'espressione superiore.I bianconeri si mostrano guardinghi, i nerazzurri più intraprendenti e arrivano al tiro con Thuram dopo un no look di tacco di Barella. Cambiare un po' l'approccio metodologico è fondamento necessario e anche contingente, ma nel cielo di Torino prosegue lo stallo. Impulsi forti e precisi, la scintilla può scattare da un istante all'altro. Per trasformare l'istante in quell'istinto indomabile che si realizza nel luminoso crepuscolo. Il peso dei tre punti è consistente in entrambe le direzioni. La lotta è asfissiante e la parità arriva oltre il 90'.