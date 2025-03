Distrazione del gemello mediale della gamba destra e arrivederci a fine aprile, forse inizio maggio. L'Inter dovrà fare a meno per diverse settimane di Piotr Zielinski, che salterà numerose partite importanti nella rincorsa nerazzurra agli obiettivi stagionali. Una perdita pesante per Simone Inzaghi, in un periodo in cui Henrikh Mkhitaryan sta avvertendo il peso del minutaggio e non viene sempre accompagnato in campo dalla sua proverbiale brillantezza. E le alternative dalla panchina rimangono Davide Frattesi e Kristjan Asllani, che per un motivo o per l'altro non godono di cieca fiducia da parte dell'ambiente interista. Insomma, l'assenza del polacco per almeno un mese e mezzo rappresenta la più classica delle tegole per le rotazioni dell'allenatore piacentino che in una fase come questa ha bisogno dell'apporto di tutti.

Come ovviare a questa lunga defezione quando l'armeno ha bisogno di una pausa? Il primo pensiero va ovviamente a Frattesi, che in questa stagione avrebbe voluto godere di maggior considerazione ma ad oggi non l'ha meritata a suon di prestazioni convincenti. L'assenza di un 'rivale' di reparto potrebbe aprire per l'ex Sassuolo scenari inattesi in un finale di stagione impegnativo. Poi c'è Asllani, 'vittima' spesso anche lui dell'arrivo la scorsa estate di Zielinski, che più volte ha giocato da playmaker al posto di Hakan Calhanoglu al suo posto. Per 6-7 settimane sarà l'albanese la prima e unica alternativa al turco davanti alla difesa, chance dunque anche per l'ex Empoli. Difficile ipotizzare un impiego di Joaquin Correa come mezzala ad hoc, pur se el Tucu si è disimpegnato discretamente in quella posizione contro il Monza. Non ci sono i tempi tecnici e forse le caratteristiche tattiche per cucirgli addosso un nuovo ruolo.

La casella lasciata vuota da Zielinski potrebbe essere occupata, almeno nelle convocazioni, da un giocatore della U20 di Andrea Zanchetta. E valutando le prestazioni con la maglia della Primavera i candidati forti sono due: Luka Topalovic e Thomas Berenbruch. Il centrocampista sloveno, fiore all'occhiello della campagna acquisti giovanile dell'Inter la scorsa estate, dopo una fase di ambientamento ha mostrato il proprio talento e ad oggi registra 10 gol e 5 assist in 32 presenze in tutte le competizioni. La mezzala milanese, uno dei fiori all'occhiello della cantera nerazzurra, ad oggi ha collezionato 11 reti e 4 assist in 27 presenze. Insomma, due punti di forza dell'U20 dell'Inter, che Inzaghi potrebbe prendere in considerazione per occupare il posto di Zielinski nello spogliatoio, con legittime aspettative di coinvolgerli anche sul rettangolo di gioco se le condizioni lo permettessero. Anche perché i due sarebbero i migliori candidati in tal senso, non solo per una presenza di facciata.