In una serata tristissima per il calcio italiano, che ha salutato il gigante Gigi Riva, compostezza tecnica e brillantezza agonistica sono due onde nere e azzurre, che cercano di colpirsi a vicenda in terra saudita. La Supercoppa italiana è il ritratto conclusivo di un approccio dinamico ed effervescente. Il piacere del successo deve essere ricercato nello stesso momento in cui si avverte la spiritualità di una dimensione trascendente. Inter e Napoli si aggrediscono a vicenda per ripristinare negli occhi il sentimento della fantasia. Ma il principio è il solito: infilarsi nell’inesauribile forza della ragione. Tocchi di prima, palla avanti e palla indietro, l'Inter si rende pericolosa con le consuete tracce che, seppur non precise al massimo, cercano di perlustrare l'area partenopea. Il Napoli attende e riparte, ricercando gli spazi aperti. L'esperienza conoscitiva coincide con le situazioni. L'applicazione di un pungolo, realtà esterna di una funzione categorica. C'è effettivamente la consapevolezza, in casa interista, che questa possa essere una spinta decisiva per imporsi. Ma anche la contezza che non sarà una serata semplice, considerati i francobolli mazzarriani.

L'UNIVERSO DELLA COMPLICITÀ. Mazzarri ha un'idea più chiara di quella di Sarri: canovaccio impostato sulla marcatura a uomo dei centrocampisti nerazzurri. Non s'intravede quella bellezza autentica di un gioco che non lascia scampo agli avversari. Anche se il biscione ha tra i piedi il controllo esecutivo del possesso. Nel manuale bipartito onde elettriche in tensione e baricentro come misura di pedine scatenate in avanti. E di fronte a loro s'allarga il brullo della collina. Lotta costante e continua. Ricezione del pallone. Nei contorni del placido vivere, una consapevolezza che è pura passione, furiosa manifestazione della natura. Napoli e Inter, nella prima frazione, non conoscono il significato della terra di mezzo. Vogliono pungersi a vicenda, conoscendo rispettivi pregi e difetti. Una complicità che diventa certezza di un primo tempo a reti bianche. Napoli e Inter sono lì, pronte a divorarsi ogni briciolo di prato verde. La proiezione questa volta non è arte perché nel calcio ci sono le partite sporche e questa fa parte della categoria appena descritta.

IL CAPOVERSO DELLA SEMPLICITÀ. La confusione è tanta. Multiforme. Fino a spingersi oltre la sua natura. Nel secondo tempo Simeone si fa attrarre dall'ingenuità, Sanchez ha un ordine di verità tutto suo e la soggettività la coglie all’esterno, entrando in contatto con le esperienze contingenti. Due anni fa, proprio di questi periodi, lo esaltavamo perché sapeva cogliere l'attimo fuggente. È l’archeologo dei saperi: non può sottrarsi alla limpidezza d’una razionalità illuminante, ma in una notte di gennaio inoltrato, in un contesto assai contestato da tutta Italia, gli è concesso riscoprire il piacere del tempo non visibile non con il suo incedere svolazzante, ma con un colpo di tranquillità tra le pieghe d’una originalità (quasi) rivelata fra saperi non del tutto codificati. Entra lui e gli attacchi confusionari diventano placidi e razionali, mette ordine e fornisce input di quiete ai compagni per l'assalto finale. L'imprevisto diversifica le forme della natura. È bello, il rifiuto simmetrico d'ogni efficientismo tecnico. Abolire la novità blocca la produzione di colpi d'autore. Che arriva puntuale, forse un pochino in ritardo. Ma non siamo pignoli. Chi, se non lui. Il Toro di Bahìa Blanca a depositare nel sacco il 123esimo centro in nerazzurro. Un gol pesantissimo, il gol della Supercoppa.