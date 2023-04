L'atmosfera infuocata dell'Allianz Stadium accende il derby d'Italia ancora prima del calcio d'avvio. Lo ribadiamo: in confronti come questi il momento è sempre adesso. L'istantaneità deve assumere la centralità di ogni tipologia di approccio, metodologico e comportamentale. L'istante trasforma l’istinto indomabile in una continua lotta del compimento esecutivo. A centrocampo si macina sostanza (così dovrebbe sempre essere) per orientare gli indirizzi prediletti: lo sa benissimo Di Maria, che accende la fantasia annessa alla rasoiata mancina deviata da Handanovic. Bianconeri aggressivi e compatti, elevati nella pressione per rendere complicati i piani di prima costruzione alla banda inzaghiana. L'alternanza tra suggerimenti per vie centrali e corridoi esterni è un fattore per la creazione di superiorità numerica. Le prime fasi non sono di studio, ma d'analisi delle rispettive forze d'inerzia. Bastoni esce a prendere Fagioli, Darmian non perde d'occhio Kostic. Il peso delle marcature non è il contorno del menu, ma l'aspetto preponderante per attivare la dovuta concentrazione.

BLOCCHI SETTORIALI. La scienza lucida ci conduce alla verità (quasi) perfetta e immutabile. E, se l'oggetto di studio sono le idee, quelle dei ventidue in campo sono chiarissime: grinta, testa bassa e pedalare verso le rispettive ambizioni. L'inclinazioni soggettive dei sentimenti vanno superate dall'istinto razionale. Potrebbe sembrare un ossimoro, ma gli errori individuali marchiano il secondo settore di primo tempo. La Juve imbastisce il giro palla in modo lentissimo: non è certamente una specialità allegriana, e lo si nota subito. Con uno sviluppo assai prevedibile, affidato all'inventiva del Fideo tra le linee comunicative tra centrocampo e attacco. Serve una stoccata per spezzare l'equilibrio regnante. Così le pedine nerazzurre si associano per rendere funzionale l'efficacia della gestione, tentando una rottura della banale costruzione juventina per ripartire e affondare il colpo. Il triangolo perfetto porta al rigore in movimento di Brozovic, che non sfrutta a dovere la ghiotta chance colpendo la parte centrale dello specchio difeso da Perin.