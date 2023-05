Perché alla fine si finisce sempre lì, nei meandri della fantasia. E' lei a muovere il mondo, proiettando le menti delle pedine in una dimensione tutta sua, da esplorare ogni istante di più. L'Inter entra in campo al Bentegodi sapendo benissimo che è un confronto da non sbagliare in alcun modo, così il sorriso arriva grazie all'autogol di Gaich, ma pochi istanti prima Montipò aveva sventato tre minacce pericolosissime con tre interventi determinanti (nel vero senso della parola). Chi determina è la truppa di Inzaghi, che quando gioca con brillantezza ha sempre una soluzione offensiva per la creazione di situazioni insidiose. Gli scaligeri soffrono, si chiudono, s'abbassano, cercano di resistere in ogni modo ma capitolano sotto ai colpi qualitativi dell'Inter. Che dopo il vantaggio mette la gara in discesa: Calhanoglu disegna all'incrocio una perla fantastica, rispolverando il colpo ad effetto della discesa rapida che, ai tempi della Germania, costituiva un rango episodico abbastanza continuo.

SCUSATE SE È POCO. Pensiero e organizzazione, l'accensione astratta dei pensieri non s'attiva. Perché abbassare la guardia avrebbe le sembianze di un sacrilegio. Esistere significa uscire dall’indeterminato, darsi una forma propria e un’identità finemente definita. Scusate se è poco (ve lo diciamo noi, non lo è), il Verona è allo stesso tempo angosciato dalla volontà di salvarsi, potendo sfruttare la sconfitta dello Spezia a Bergamo contro l'Atalanta. Ma è un'angoscia che coincide con la gestione di una relazione personale con la realtà dei fatti. Riprendere la giusta direzione è compito assai complicato, avvertendone le sembianze con le incursioni di Verdi e i colpi aerei dei difensori sulle palle da fermo. Calhanoglu ha un telecomando al posto del piede destro (l'avevamo già annotato, ma è giusto ribadirlo). Una sorta di proiezione ortogonale, che determina (non ce ne vogliano i filosofi deterministici per l'abuso dell'ontologia) traiettorie inesplorabili, codificate, contraddistinte dalla x.

È L'INTERIEZIONE, BELLEZZA. Lo spettacolo del controllo a seguire di Mhkytarian inaugura la ripresa. Arriva il diciottesimo squillo del Toro, ed è un gran colpo di freddezza, scavalcando Montipò con un tocco sotto docile docile che s'infila dritto dritto nel deposito della rete. Aggressione lunga e compostezza, pare davvero non mancare nulla nell'universo nerazzurro, che si concede qualche piccola distrazione. Ma il Verona davvero capisce chi ha di fronte e si demoralizza nello sviluppo costruttivo (anche nelle palle casualmente gettate in avanti). I nerazzurri si esprimono a suon di punti esclamativi, con atteggiamento emotivo ed enfatico, quasi immediato alla disperata ricerca di verticalità. Il tratto identitario è chiaro e gli scaligeri non possono far altro che soccombere. Dopo un'ora Dzeko centra la doppietta personale imbucando con il goniometro la traccia arcuata. Una pregiata finalizzazione dell'azione personale di Acerbi. Arriva anche il diciannovesimo marchio di Lautaro. E' tornata l'Inter nella sua miglior versione?