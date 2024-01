La risoluzione della concretezza. Il profluvio di qualità persiste, ma talora vale la pena correre un pericolo. Ebbene sì, le squadre di Italiano sono così: costruiscono, molto spesso con tanta elementarietà, fino a farsi infilare nelle ripartenze con una difesa altissima. E quando s'accende l'Inter per gli avversari diventa molto pericoloso il contrasto a viso aperto. Sin dai primi istanti il comando è a senso unico. L'universo dei vortici, che ricadono sempre lì, nella manovra avvolgente e lampante. Il Franchi consuma ansia e sudore quando Lautaro anticipa Parisi sul piazzato di Asllani, mettendo a referto l'ennesimo timbro in nerazzurro. I timbri del Toro sono sempre lì, come i suoi agguati, pronti a colpire da un istante all'altro. La decisione nell'interpretazione annulla qualsiasi velleità di tentativo dei viola, che ci provano con le palle alte, snaturandosi apertamente. Palla lunga, tanto caos, e pedalare verso il centro.

TRA RAZIONALITÀ E SOSTANZA. La sostanza è una ripartenza continua. L'Inter attacca ma ragionando e fraseggiando nello stretto e costruendo occasioni in ripartenza.. Le forze si sgretolano ogni minuto che passa ma la volontà è in bilico. Il copione è il medesimo ancora una volta: triangolazioni volanti e la viola appena perde il pallone va in affanno, ha l'acqua alla gola. Thuram ha una grande intelligenza calcistica: il piccolo tempo di adattamento allo stile di gioco è quasi una propensione per legare il gioco. Si vede quando affonda, fraseggia, si getta nella profondità che è un vortice. Il centrocampo nerazzurro, complici le assenze pesanti, non è sempre lucidissimo. Il ritmo è una parvenza dello spazio, da divorare per colpire nel migliore dei modi. La caparbietà di tenere il risultato è altissima. L'intervento sulla linea di Pavard è lampante, così come il rigore parato da Sommer. I sensi di corrispondenza di chi fornisce i contributi eccellenti alla causa nerazzurra. Non si può sempre brillare sul piano del gioco...

GLI ARTIGLI DELLA GRANDE SQUADRA. Non si può sempre brillare. Fare di necessità virtù è il punto prominente, quello di svolta (il turning point) delle grandi squadre. Restare in quella terra di mezzo è la categoria della proiezione. Proiezione che è arte quando si collegano le traiettorie dei passaggi. Per i nerazzurri solitamente appare noioso restare lì dietro in incognito, asserragliati nello studio comprensivo dei colpi d'autore. Si sa, il Superuomo non vaga nell'indefinito, occupa terreni gerbidi, oscuri boschi, s'arrangia in mezzo alle storture. E allora occorre prendere il possesso della grande personalità, avanzando passo dopo passo. L'appannamento non è concesso. Ma al Franchi, nell'assalto confusionario della viola, tocca anche sapersi difendere. Solidità, compattezza e forza energica della squadra su un campo difficilissimo. La sapienza abbagliante è anche questa. Il fascio di luce del successo a una settimana di distanza dal derby d'Italia. La sospensione della qualità: fa sempre la differenza. Puntualmente, precisamente.