Tutti in carrozza, il treno nerazzurro riparte. Dopo il breve rallentamento col Napoli, l'Inter di Simone Inzaghi riprende il filo del discorso superando per 2-0 l'Empoli. Un gol per tempo, per la squadra nerazzurra, a domare le velleità di un Empoli che comunque non tira mai la gamba indietro ma alla fine deve incassare la quarta sconfitta consecutiva. Apre le danze Federico Dimarco dopo appena sei minuti, dopo una splendida azione corale; chiude il tocco sporco e letale di Alexis Sanchez assistito da Denzel Dumfries a nove dalla fine. Una vittoria rassicurante per tutti, che spegne eventuali bagliori di speranze rimonta tricolore e che rilancia l'Inter verso il grande sogno e grande obiettivo.

IL TABELLINO

INTER-EMPOLI 2-0

MARCATORI: 6' Dimarco, 81' Sanchez

INTER: 77 Audero; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni (77' 2 Dumfries); 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu (69' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (84' 16 Frattesi), 32 Dimarco (69' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (77' 70 Sanchez).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 31 Bisseck.

Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI: 25 Caprile; 19 Bereszynski, 4 Walukiewicz, 33 Luperto; 11 Gyasi (83' 20 Cancellieri), 18 Marin, 30 S. Bastoni (73' 21 Fazzini), 3 Pezzella (73' 13 Cacace); 27 Zurkowski, 28 Cambiaghi; 10 Niang (83' 23 Destro).

In panchina: 1 Perisan, 12 Seghetti, 2 Goglichidze, 7 Shpendi, 8 Kovalenko, 9 Caputo, 17 Cerri.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Valeriani - Fontemurato. Quarto ufficiale: Monaldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Mariani.

Note

Spettatori: 71.551

Ammoniti: Cambiaghi (E), Cacace (E)

Corner: 8-6

Recupero: 1°T 0', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

94' - FISCHIA DIONISI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! RIPRENDE LA MARCIA DELLA CAPOLISTA, EMPOLI BATTUTO 2-0!

94' - Sanchez recupera palla e serve Frattesi che colpisce male il pallone mandando fuori.

93' - Frattesi prova il lancio per Thuram, mette la gamba Luperto e allontana.

92' - Distrazione della difesa nerazzurra, bravi Pavard e Dumfries a fermare Destro prima e Fazzini poi.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Cacace ribalta Pavard con un brutto contrasto, ammonizione per il neozelandese.

88' - Dumfries prova il numero a liberarsi, poi non si intende con un compagno.

86' - Fazzini prova a liberarsi di tre difensori, Carlos Augusto spazza ma l'Empoli recupera e guadagna corner.

84' - Tocca a Frattesi, che rileva Mkhitaryan.

82' - Nell'Empoli dentro Destro e Cancellieri, fuori Niang e Gyasi.

IL GOL DI SANCHEZ: Cross di Dumfries, Thuram non arriva sul pallone ma riesce ad aprire un varco per Sanchez che si ritrova la porta sguarnita. Tocco non proprio pulitissimo ma sufficiente per trovare il raddoppio.

81' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAALEEEEEEEEEEEEEEXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANCHEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!

81' - Pavard vuole il gol: il francese si propone nuovamente al tiro ma non inquadra la porta.

79' - Conclusione dalla distanza centrale di Asllani, Caprile blocca.

77' - Fuori Lautaro e Bastoni, dentro Sanchez e Dumfries.

76' - Si ripropone l'Empoli, che guadagna un corner sulla deviazione di Mkhitaryan.

74' - Cross di Cambiaghi irraggiungibile per Fazzini, palla che finisce fuori. Pronti a entrare Sanchez e Dumfries.

73' - Cross fuori misura di Asllani che si perde in fallo laterale. Nell'Empoli dentro Cacace e Fazzini, fuori Pezzella e Simone Bastoni.

72' - Bastoni accompagna fuori Marin che cerca il fallo, ma per Dionisi è corner Inter.

71' - Lautaro danza bene tra tre difensori, poi prova un tiro che però non è il massimo e non impegna Caprile.

69' - Finisce qui la partita di Dimarco e Calhanoglu, in campo Carlos Augusto al rientro e Asllani.

68' - Dimarco si invola in area empolese, ma finisce solo tra tre avversari e viene chiuso da Gyasi.

67' - Proprio Cambiaghi prova a rendersi pericoloso in ripartenza, Darmian riesce a chiudere l'angolo costringendolo ad una conclusione difficile che finisce alta.

66' - Fallo di mano sul contrasto con Barella, ammonito Cambiaghi.

65' - Bravissimo Pavard a infilarsi in un corridoio sul lancio di Barella, Bereszynski si immola e in scivolata devia in corner.

64' - L'Empoli recupera palla da corner dell'Inter, Zurkowski mette in mezzo ma trova Mkhitaryan che spazza.

62' - Uno-due Bastoni-Niang, tiro del centrocampista empolese che trova uno spazio e prova dalla distanza ma non inquadra la porta.

61' - Altro tiro dalla distanza di Calhanoglu, altro pallone che colpisce Thuram.

58' - Possesso palla prolungato dell'Inter, palla a Dimarco che dal lato opposto a quello di competenza appoggia per Mkhitaryan che spara alto.

54' - Pavard servito da Lautaro prova la stoccata a rete, ma finisce col centrare in pieno Thuram.

52' - Palla splendida di Dimarco che beffa la difesa dell'Empoli e arriva a Barella, che a ridosso della lunetta si coordina e tira un rasoterra troppo strozzato che termina fuori.

51' - Luperto prova l'offensiva calciando di potenza da appena fuori area, palla alta.

49' - Luperto bravo a chiudere in velocità su Thuram lanciato da Mkhitaryan, il francese commette anche fallo.

48' - Barella prova a trovare Thuram in area, Bereszynski anticipa il francese mandando in corner.

46' - Caprile rischia in modo clamoroso su disimpegno colpendo Lautaro in area.

-----

21.50 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.49 - Le squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

21.37 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

45' - Senza recupero, Dionisi decreta la fine del primo tempo: Inter e Empoli a riposo sull'1-0 per i nerazzurri grazie al gol di Dimarco.

45' - Acerbi prova il tiro raccogliendo un pallone vacante, la difesa empolese lo mura.

44' - Calhanoglu si fa anticipare da Luperto, che però perde il contatto col pallone regalando un corner.

42' - Cambiaghi interviene duro su Bastoni, Dionisi fischia. Inter che stava faticando a uscire dalla propria metà campo.

41' - Bastoni anticipa palla a metà campo, Niang si avventa sulla sfera poi trova un corner sulla deviazione di Pavard.

40' - Punizione Empoli, palla spazzata sulla quale arriva Cambiaghi che prova al volo. La palla rimbalza e finisce tra le mani di Audero.

39' - Mkhitaryan prova a lanciare Dimarco, che però non crede all'idea del compagno e si scusa pure con lui. Poco prima, numero a centrocampo di Barella.

38' - Qualche scintilla tra Bastoni e Gyasi, Dionisi invita i due a chiarirsi.

37' - Lunga azione dell'Inter conclusa da Mkhitaryan con un tiro che viene deviato in calcio d'angolo.

35' - Fallo di Simone Bastoni su Acerbi all'altezza del cerchio di centrocampo.

33' - Prova il cross Cambiaghi, Audero è attento e blocca.

31' - Niang in area prova ad arrivare su un cross da destra ma non impatta bene col pallone, che però viene recuperato da Pezzella.

30' - Intervento su Lautaro di Marin, per Dionisi il rumeno va sul pallone e non fischia.

27' - Grande parata di Audero che toglie la palla da sotto la traversa sulla conclusione potente di Marin. Brava la squadra di Nicola a saltare il primo pressing.

25' - Mkhitaryan perde l'attimo per il cross, poi prova a guadagnare il fondo ma finisce col far sfilare il pallone sul fondo.

24' - Lautaro riceve palla da Barella, controlla puntando l'uomo poi trova una conclusione troppo centrale parata da Caprile.

22' - Controllo e tiro di Niang, palla facile da controllare per Audero.

19' - Palo di Bastoni! Il difensore prende palla e sfonda come un bulldozer nell'area empolese, poi calcia di potenza prendendo il legno a Caprile battuto.

18' - Pezzella atterra Darmian, punizione per l'Inter vicino alla metà campo.

16' - Thuram è bravissimo a liberarsi dalla marcatura di Luperto, ma per poco non arriva sul cross di Mkhitaryan.

15' - Mkhitaryan rincula in difesa e impedisce a Gyasi di arrivare sul pallone colpito male da Dimarco. Non è nemmeno corner per i biancoazzurri.

14' - Cross irraggiungibile di Dimarco per Lautaro, che poi commette anche fallo su un difensore.

12' - Altra manovra offensiva dell'Empoli, Pavard mette il piede sul cross di Pezzella e agevola Audero.

11' - Empoli che bussa dalle parti di Audero: tiro dalla distanza di Zurkowski fuori misura.

9' - Gol dell'ex per Dimarco, che trova la sua terza marcatura ai danni dei toscani. Aveva deciso lui la gara d'andata.

IL GOL DI DIMARCO: Thuram controlla un pallone da lancio dalle retrovie, imbastendo un'azione armoniosa e di lungo possesso tra i lati del campo finalizzata da Dimarco che piomba sul cross di Bastoni e con una girata volante fa secco Caprile.

6' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!!! FEDERICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOO!!!

4' - Palla in mezzo di Barella per Lautaro, Caprile e Luperto spazzano a fatica l'area.

2' - La prima offensiva è dell'Empoli: Dimarco anticipa Niang su un cross da sinistra.

----

20.47 - Primo pallone del match per l'Empoli: PARTITI!

20.45 - Prima del fischio d'inizio, minuto di raccoglimento per Joe Barone.

20.44 - Lautaro e Luperto davanti a Dionisi per il sorteggio.

20.42 - Inter ed Empoli entrano in questo momento sul terreno di gioco.

20.34 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, tra poco ci sarà il calcio d'inizio. Calhanoglu sarà regolarmente in campo.

20.29 - Calhanoglu è uscito qualche minuto prima dei compagni, forse per un fastidio muscolare.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!