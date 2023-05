Determinare l'approccio è fondamentale, soprattutto per ritrovare la brillantezza con differenti soluzioni offensive da adottare. L'Inter vuole questo e lo fa capire alla Roma, anche se i giallorossi nei primi istanti s'abbassano e si alzano cercando di resistere in ogni modo alla tendenza offensiva nerazzurra. Le tracce centrali sono insidiose. Provarci e riprovarci ancora per imbucare con le incursioni laterali, perché Mourinho disegna sempre così la metodologia difensiva. Chiudere ogni traccia, e infatti il gol del vantaggio arriva dallo spazio che si crea verso Dumfries. Palla mastodontica di Brozovic (che riattiva la geometria migliore del suo bagaglio, con una verticalizzazione invidiabile), cross dopo la consapevolezza arcuata e deposito nel sacco di Dimarco. Era nell'aria che quella zona potesse risultare decisiva nell'avvio economico del confronto.

ATTACCHI E SOLITA METODOLOGIA. Il secondo tempo inizia all'insegna del solito atteggiamento moralmente discutibile della Roma, che si proietta nell'assedio verso la porta nerazzurra, ma fa anche tantissimo caos con le proteste nei confronti di Maresca soprattutto dopo un tocco di mano involontario di Darmian che non sarebbe mai potuto essere calcio di rigore. L'Inter si abbassa un pochino con il baricentro, provando a fuoriuscire con Brozovic che si smarca dalla pressione avversaria per l'impostazione costruttiva. Quando viene saltata la linea di centrocampo di Mourinho, ecco che la scintilla che può scattare, con le sponde e le incursioni senza palla. Ma l'inquadratura è la solita, e tra qualche battibecco in campo, la Roma tenta di attaccare con molta confusione e la pulizia tecnica non arriva nemmeno nei meandri della fase conclusiva della manovra.

SOLITO APPROCCIO (PARTE DUE). Palladino aveva finalmente spiegato all'universo calcistico quello che l'ambiente giallorosso fa a ogni partita. Mancini trattiene gli avversari anche quando questi ultimi non hanno il pallone tra i piedi, Pellegrini è sempre dall'arbitro e Mourinho urla a Barella che i nerazzurri sono sempre per terra. L'ingresso di Dybala potrebbe fornire l'indirizzo tecnico della giocata, dello spostamento degli equilibri, con calci da fermo e nelle intuizioni sensibili proiettate alla ricerca della fantasia istantanea. Il regalo giallorosso conduce Lukaku al raddoppio: Ibanez passa il pallone a Lautaro, che imbuca per Big Rom, il quale non ci pensa due volte a trovare l'angolino depositando nel sacco una rete importantissima. L'Olimpico viene zittito dalla freddezza in uscita delle pedine inzaghiane. Che nel finale gestiscono con padronanza ogni velleità romanista. E i tre punti sono realtà, con la prospettiva sull'Euroderby.