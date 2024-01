Il 2023 è stato senza dubbio un anno ricco di emozioni per l'Inter e per i suoi tifosi, in cui si è sfiorato il cielo con un dito dopo aver rischiato di sprofondare nel baratro. Un anno che ha visto comunque i nerazzurri sempre in prima fila in tutte le competizioni e che, nel bene e nel male, può essere rappresentato, mese per mese, in 12 frame. Andiamoli a scoprire.

GENNAIO - L'ESPULSIONE DI SKRINIAR

Oltre alla Supercoppa trionfale contro il Milan in terra araba, il simbolo del primo mese dell’anno interista è probabilmente l’espulsione di Milan Skriniar a San Siro, al 40esimo minuto di Inter-Empoli, partita persa dai nerazzurri per 1 a 0. Lo slovacco con la fascia da capitano entra duro su Caputo. Secondo giallo e partita finita. Da quel momento la frattura tra Milano e il numero 37 sarà insanabile, con quest’ultimo già lontanissimo dall’Inter con la testa e con il cuore.

FEBBRAIO - "INZAGHI RISCHIA" E "CRISI INTER"

Febbraio è il mese della crisi dell’Inter… sui titoli di giornale. Tutta colpa della “fatal Bologna”. Ancora una volta. L’Inter perde al Dall’Ara e nonostante la vittoria di pochi giorni prima contro il Porto a San Siro, è tutto in discussione. I nerazzurri sono fuori dalla lotta scudetto. L’ambiente non è depresso, ma poco ci manca. I giornali titolano sulla gestione di Inzaghi. L’allenatore è in bilico.

MARZO - ONANA SALVA TUTTO SU TAREMI

Parata determinante di Onana al 95’ di Porto-Inter, ottavo di ritorno di Champions League. Il Porto è all’assalto finale per cercare di raggiungere il gol che porterebbe la partita ai supplementari. Palla dentro l’area, svetta Taremi che da 3 metri schiaccia forte e preciso di testa. Onana si tuffa come un gatto e sfiora la palla quel tanto che basta per mandarla sul palo… e mandare l’Inter ai quarti di finale.

APRILE - L'ESULTANZA DI LUKAKU

Semifinale d’andata di Coppa Italia. L’Inter raggiunge il pareggio contro la Juventus grazie a un rigore trasformato da Lukaku al 95’. Il belga esulta davanti alla curva bianconera con un dito sulla bocca e l’altra mano sulla fronte, come un saluto militare. I tifosi sono furiosi. L’arbitro espelle il numero 90 credendo si tratti di un gesto di scherno verso gli avversari. Lo stesso Lukaku chiarirà poi che il suo modo di esultare, mai visto fino ad allora, aveva tutt’altro significato.

MAGGIO - LAUTARO CON LE MANI DIETRO LE ORECCHIE SOTTO LA NORD

“Non vi sento, più forte”. Il gol più importante dell’anno è quello di Lautaro nel derby di ritorno in semifinale di Champions. Al 74’ il Toro buca Mike Maignan, regalando il pass per Istanbul ai nerazzurri, mai stato realmente in discussione. Delirio a San Siro. Lo stesso numero 10 scavalca i cartelloni pubblicitari, si erge davanti alla Nord e si mette le mani dietro le orecchie per godersi il boato di gioia del popolo nerazzurro. Brividi.

GIUGNO - INZAGHI E IL SUO STAFF ASCOLTANO I TIFOSI CANTARE ALL'ATATURK

La partita è andata come è andata. Il City è campione d’Europa. Ma l’Inter esce dal campo a testa alta. I tifosi riconoscono alla squadra di Inzaghi la voglia di averci provato fino in fondo contro la squadra più forte al mondo. E cantano. Nonostante la partita sia finita. Omaggiano giocatori, stemma, simboli. L’Ataturk è una bolgia. Inzaghi e il suo staff si prendono un momento per ammirare lo spettacolo.

LUGLIO - THURAM FA LA SCELTA GIUSTA

Milan, PSG… PSG, Milan. Alla fine la spunta l’Inter, e l’attaccante francese svincolato dal Borussia M’Gladbach approda a Milano. Sponda rigorosamente nerazzurra. Sorriso convinto, tante belle parole per i nerazzurri. Si presenta così Marcus Thuram. Da lì a poco diventerà l’idolo di tutti, grazie alle sue giocate e alla sua attitudine in campo e fuori.

AGOSTO - FINALMENTE BENJI L'INTERISTA

Dopo settimane di trattativa frenetica con il Bayern Monaco, Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell’Inter. E lo annuncia lui stesso, ancor prima di chiunque altro, con una storia dall’aereo. La caption recita: “Arrivaaaa Benji l’interista” con i colori nero e blu e il serpente. I tifosi impazziscono. Il francese entra subito nei cuori di tutto il popolo nerazzurro.

SETTEMBRE - FRATTESI ZITTISCE LEAO COME... TOTTI

Altro Derby, altra vittoria. Stavolta in campionato. 5-1, passivo larghissimo. Sul 4-1 Frattesi viene atterrato ma l’arbitro non fischia fallo. Lui si rialza, Leao gli dice qualcosa, Allora l’ex Sassuolo gli fa cenno di stare zitto con il dito e poi mima il 4: “4-1 stai perdendo”. Totti nel 2004 fece la stessa cosa contro la Juventus. 30 secondi esatti dopo il siparietto, lo stesso 16 nerazzurro segna il gol del definitivo 5-1.

OTTOBRE - I FISCHI DEL MEAZZA A LUKAKU

Il 29 ottobre si gioca Inter-Roma. È il ritorno di Mourinho a San Siro. Ma è soprattutto il ritorno di Romelu Lukaku davanti ai suoi ex tifosi, dopo il tradimento estivo. Il belga viene accolto sin dal riscaldamento da bordate di fischi assordanti, che continuano per tutta la partita ogni volta che il romanista tocca palla. Per fortuna per lui la tocca pochissime volte, e male. L’Inter vince grazie al gol di Thuram, neanche a dirlo. Sliding doors.

NOVEMBRE - INZAGHI FREEZATO DAVANTI A CHIESA

“Mister è nostra”. Federico Chiesa prova a reclamare la palla in Juventus-Inter. Inzaghi si blocca, incredulo, con la palla nella mano. 1,2,3 secondi. Non si muove. Con lo sguardo segue solo il numero 7 bianconero, fulminandolo. Arriva Barella a togliergli la palla. Lui ancora non si riprende. Ci mette ancora qualche secondo, il demone di Piacenza. Poi, finalmente, dopo 8 lunghi secondi, esce dalla trance. Le telecamere hanno ripreso tutto. È il meme dell’anno

DICEMBRE - IL COLPO DI TACCO DI ARNAUTOVIC

Uno dei giocatori che hanno reso di meno, uno dei più bersagliati, tira fuori dal cilindro un colpo da campione. Il tacco per il gol di Barella nel 2-0 contro il Lecce è un capolavoro difficile anche solo da concepire. Il numero 8 lo fa con naturalezza. Tutti lo vanno ad abbracciare. Lui crolla a terra e si scrolla di dosso un po’ di tensione. La strada è ancora lunga, ma finalmente l’austriaco è partito a correre insieme ai suoi compagni.

Riccardo Despali