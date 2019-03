Niente Eintracht e niente derby: Mauro Icardi continuerà a restare ai margini dell'Inter anche nel momento di maggior delicatezza viste le contingenze. E allora tutto rimandato a dopo la sosta, ma è chiaro che il club stia cercando già da tempo un suo erede, mentre Maurito cerca una nuova casa. Lo conferma il Corriere dello Sport: "Nonostante un paio di recenti abboccamenti dall’estero, Maurito e Wanda insistono nel voler restare in Italia, anche per non far cambiare Paese ai figli - si legge -. Significa che le piste sono due: la più scontata Juventus, o in alternativa il Napoli. Addirittura, ci sarebbe la convinzione che il club partenopeo sia pronto a mettere sul tavolo un’offerta importante, proprio perché il mercato offre un’opportunità particolarmente ghiotta. Ovvio, però, che le mosse bianconere non possano essere trascurate. E, infatti, l’Inter sta già studiando le sue strategie. Con particolare attenzione proprio a ciò che potrà fare la Juventus. Anche se una risposta sarebbe già pronta: scambio con Dybala, o non se ne parla neanche. In questo modo, oltre alla Joya, il club nerazzurro andrebbe alla caccia pure di un altro centravanti. Magari, a condizioni favorevoli. E, in questo senso, in cima alla lista c’è Dezko, che vanta grandi estimatori in corso Vittorio Emanuele e che ha il contratto in scadenza nel 2020. Tra i giovani, piace Jovic, avversario in Europa League con l’Eintracht, che a fine stagione lo riscatterà dal Benfica per una decina di milioni e a quel punto occorrerà trattare. Il costo di Lukaku, invece, rischia di essere eccessivo, a meno che non si metta in piedi uno scambio con lo stesso Icardi. Se poi si dovesse fare avanti il Real Madrid con una ricca offerta economica, o con Benzema, non ci sarebbe alcuno sbarramento". Nel frattempo, diventa concreta la possibilità che Icardi non vesta più la casacca nerazzurra, specie se i suoi compagni dovessero superare indenni anche questi due impegni prima della sosta. E sarebbe un mezzo miracolo.

