Una buonissima Inter porta a casa un pareggio contro il Salisburgo nella quarta giornata di Youth League presso la RB Salzburg Akademie. In un match ricco di episodi e con grandi opportunità per i ragazzi di Cristian Chivu di portare a casa l'intera posta in palio. Nel primo tempo prevale l'agonismo, con le due squadre che si affrontano senza lesinare contrasti e creano poco dalle parti deei portieri avversari. Al di là della rete annullata ad Atiabou in avvio, le chance principali capitano a Zuberek (super deviazione di Hamzic) e Paumgartner (altissimo da pochi passi). Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro e sfiorano il gol con Zuberek e Di Maggio, lasciando ai padroni di casa solo conclusioni inefficaci da fuori area. Su una di queste però, sugli sviluppi di un corner, Sadeqi trova il destro vincente che supera Calligaris.

Un vantaggio non proprio meritato dal Salisburgo, non a caso l'Inter si riversa nella metà campo avversaria e sfiora la rete con Spinaccè (parata clamorosa con un braccio in area da parte di un giocatore austriaco ma l'arbitro non interviene) e Owusu (che cincischia e spreca). Il pareggio però è nell'aria e arriva con il solito Berenbruch, che con un destro a giro costringe Hamzic alla resa. A proteggere il meritato 1-1 è Calligaris, che si supera su Daghim da pochi passi.

Un risultato importante che però non aiuta la classifica dell'Inter, che rimane in fondo al Gruppo D dopo la vittoria nelle ore preccedenti della Real Sociedad sul Benfica. Le speranze di qualificazione rimangono intatte ma bisognerà raccogliere di più già a Lisbona.

IL TABELLINO

Marcatori: 76' Sadeqi (S), 80' Berenbruch (I).

SALISBURGO (4-1-3-2): 30 Hamzic; 27 Atiabou (11 Hussauf 83'), 39 Žiković, 5 Schuster (3 Leitner 46'), 14 Brandtner (20 Pejazic 68'); 35 Neto; 37 Trummer (10 Zeteny 62'), 8 Sadeqi, 24 Paumgartner; 23 Verhounig (22 Daghim 46'), 9 Reischl. A disposizione: 34 Zawieschitzky, 25 Neumann. Allenatore: Onur Cinel.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 3 Miconi (2 Aidoo 46'), 15 Stante, 19 Matjaz, 13 Motta; 5 Bovo (7 Zanchetta 66'), 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 8 Di Maggio (11 Quieto 85'), 18 Zuberek (10 Owusu 66'), 9 Sarr (20 Spinaccè 66'). A disposizione: 12 Raimondi, 16 Guercio. Allenatore: Cristian Chivu.

Recuperi: 2' - 5'

Ammoniti: Stankovic (I), Brandtner (S), Matjaz (I), Žiković (S), Leitner (S), Daghim (S).

Arbitro: Miloš Milanović. Assistenti: Boško Božović e Uroš Radovanović. Quarto uomo: Florian Jäger.



RIVIVI IL LIVE

95' - Fischio finale: 1-1 tra Salisburgo e Inter.

93' - Owusu lanciato benissimo dalle retrovie segna ma l'assistente alza la bandierina: fuorigioco.

91' - Daghim ammonito per comportamento non regolamentare.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

87' - Grande parata di Calligaris su Daghim che tira da pochi passi!

86' - Quieto per Di Maggio. Intanto ammonito Leitner del Salisburgo.

84' - Nel Salisburgo fuori Atiabou, entra Hussauf.

81' - GOOOOOL! PAREGGIO DI BERENBRUCH! Dribbling a rientrare e tiro a giro sul secondo palo!

80' - Ancora una chance enorme per l'Inter con Owusu che servito da Spinaccè cincischia e si fa rimontare!

79' - Clamorosa svista dellarbitro che nin vede una parata con il braccio di un difensore austriaco sul sinistro in area di Spinaccè!

76' - GOL DEL SALISBURGO. Sugli sviluppi di un corner il pallone arriva a Sadeqi che calcia da fuori e ved il pallone entrare passando tra una selva di gambe.

71' - Sinistro sbilenco di Daghim dal limite, pallone fuori.

68' - Cambio nel Salisburgo: Pejazic per Brandtner.

67' - Sostituzioni nell'Inter: escono Zuberek e Sarr, entrano Owusu e Spinaccè.

66' - Splendida ripartenza nerazzurra con Berenbruch che lanciato da Stante crossa basso e anticipando Sarr Brandtner rischia l'autogol!

63' - Cambio nel Salisburgo: dentro Zeteny per Trummer.

59' - Bel cross da sinistra di Motta che trova Di Maggio sul secondo palo: volée del centrocampista che però manda alto.

55' - Grande opportunità per i nerazzurri: Sarr si scontra con Zikovic, il rimpallo favorisce Zuberek che si invola, rientra sul destro e viene chiuso in corner da un salvataggio che quasi porta all'autogol. L'arbitro poi ammonisce Zikovic per l'intervento precedente.

53' - Paumgartner conclude da fuori area ma una deviazione manda il pallone in angolo.

50' - Sugli sviluppi di un corner Leitner gira in porta ma Calligaris blocca facilmente.

49' - Punizione di Neto dal limite dell'area, la barriera devia in corner.

15.34 Inizia il secondo tempo. Nel Salisburgo entrano Daghim e Leitner per Verhouning e Schuster, nell'Inter Aidoo per Miconi.

15.31 - Squade in campo per la ripresa.



Termina senza reti il primo tempo di Salisburgo-Inter presso la Red Bull Salzburg Akademie. Gara spigolosa con molti contrasti e tanto equilibrio anche nelle opportunità. Le migliori capitano a Zuberek che con un destro angolato da fuori area trova la grande deviazione di Hamzic e a Paumgartner che alla fine della prima frazione spara alto da pochi passi. Pallino del gioco in mano ai padroni di casa ma buona gestione difensiva dei giovani nerazzurri, mai in difficoltà a parte qualche pallone messo in area da calcio piazzato.

47' - Duplice fischio finale, squadre negli spogliatoi.

45' - Cartellino giallo per Matjaz che allontana il pallone per protesta.

44' - Occasionissima per Paumgartner che riceve da destra e in piena area di rigore calcia alto da pochi passi!

40' - Trummer va con il sinistro dalla distanza ma trova la comoda parata di Calligaris.

32' - Reiskl ci prova cin il sinistro da fuori area, pallone alto.

27' - Tackle in ritardo di Brandtner su Miconi e ammonizione inevitabile.

20' - Sarr stoppa un pallone al limite dellarea e calcia con il sinistro ma trova una opposizione difensiva che fa carambolare la sfera sul fondo.

11' - Sinistro centrale di Verhouning e Calligaris para. Sul capovolgimento di fronte sponda di Sarr e gran destro di Zuberek e paratissima di Hamzic che manda in corner!

9' - Cartellino giallo per Stankovic che alza troppo la gamba per un tentativo di anticipo.

4' - Sadequi non riesce a controllare il pallone in area e Calligaris esce bene.

3' - Punizione dalla distanza di Stankovic, pallone alto.

2' - Atiabou trova la zampata vincente ma è in fuorigioco. Rapido l'assistente ad alzare la bandierina.

14.30 - Fischio d'inizio! Primo pallone per i nerazzurri, oggi in divisa bianca.

14.28 - Le due squadre entrano in campo per l'inizio della partita.