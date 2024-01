Valentin Carboni si sta ritagliando uno spazio importante nel Monza. L'Inter continua ad osservare il suo rendimento in vista anche dela prossima stagione, ma le pretendenti non mancano. Il club nerazzurro lo ha mandato in prestito secco e ha voluto mantenere il controllo sul cartellino del fantasista argentino, ma il West Ham ha messo gli occhi sul talento classe 2005. Il club inglese, secondo quanto riportato da TYC Sports, ha presentato un'offerta formale di 14 milioni di euro per strapparlo subito al Monza e all'Inter.