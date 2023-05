Il problema principale per il bilancio dell'Inter è quello di trovare un nuovo sponsor di maglia al posto dell'inadempiente Digitalbits. "I contatti principali sono stati con Qatar Airways - scrive oggi Tuttosport - una delegazione della compagnia aerea di Doha è stata nella sede nerazzurra nei mesi scorsi. Ma al momento le trattative non hanno ancora fatto il passo avanti decisivo per una distanza sulle cifre. Stesso discorso con altri gruppi interessati".

Anche per questo la presentazione delle maglie per il prossimo anno slitterà da fine maggio a metà luglio.