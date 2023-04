Simone Inzaghi, nonostante tutto, resta sotto accusa e sarà cacciato a fine stagione. La certezza è di Tuttosport che sottolinea le mancanze del tecnico nerazzurro: "Chi governa l’area tecnica non avrebbe gradito il calo della squadra nel finale (non nuove le critiche allo staff di Simone Inzaghi: pure i match analyst sarebbero finiti sotto accusa!) nonché le sostituzioni che avrebbero impoverito l’Inter anziché migliorarla (d’altronde Brozovic, da quando si è ritrovato sul mercato come sacrificabile, è ormai l’ombra di se stesso...) - si legge -. All’allenatore verrebbe rimproverata pure una certa testardaggine nell’andare per la sua strada senza badare troppo ai consigli che gli vengono dati. Visto il clima e una sfiducia manifesta verso il suo lavoro, i suoi uomini e i suoi metodi di allenamento, soltanto un finale di stagione miracoloso potrebbe salvare Inzaghi dall’esonero (sempre che in quel caso non sia lui a salutare, ma questo è un altro discorso)".