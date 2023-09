Inter e Milan hanno entrambe nel mirino Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Tra il club francese e i rossoneri i rapporti sono ottimi, ma anche i nerazzurri pensano di avere argomenti convincenti in vista della prossima estate.

"Contratto in scadenza il 30 giugno 2025, l’attaccante canadese, come anticipato, è un chiodo fisso di Moncada e non solo, ma la sua valutazione monstre dell’ultima estate, ovvero 60-70 milioni, ha fatto desistere anche i club più ricchi nel dare l’assalto a un 23enne che, nelle ultime stagioni, è andato in progressione: 13, 15 e 24 gol - riferisce Tuttosport -. Anche l'Inter ha pensato a David. Sia nella passata stagione, ma anche nell'ultima estate dopo il "no" di Lukaku. Il canadese faceva parte della lista degli attaccanti medio-giovani, di prospettiva, su cui investire, come Scamacca o Balogun, poi finiti rispettivamente ad Atalanta e Monaco. L'Inter, però, non aveva i fondi per affondare il colpo su David: il budget da 40 milioni era stato messo a disposizione per Lukaku, non per altri profili e così Marotta, Ausilio e Baccin hanno deciso di spacchettare la cifra e prendere due giocatori, Arnautovic e Pavard. Ma nell'estate 2024 il tema attaccante tornerà d'attualità. È evidente che per arrivare a un giocatore come David, il cui costo sarà comunque alto anche se il contratto rimarrà in scadenza nel 2025, l'Inter dovrà incassare da una cessione, non necessariamente di uno dei suoi attaccanti di punta. Ma è altrettanto vero che un investimento del genere potrebbe arrivare soprattutto se la stagione di Thuram non dovesse soddisfare a pieno la società". Discorsi molto prematuri. Il derby di mercato può attendere, quello di campo meno...