Nelle ultime ore sono piovute indiscrezioni dall'Inghilterra, poi riprese e rilanciate oggi con forza anche dal Corriere dello Sport: la Juventus vuole soffiare Romelu Lukaku all’Inter e ha avviato i contatti con il Chelsea, sfidando Al-Hilal. Ma come stanno davvero le cose? La certezza è che Big Rom non ha cambiato idea e vuole solo il nerazzurro, mentre l'Inter sa bene che, in una trattativa, fa parte del gioco mettere pressione alla controparte con l'uscita di certe notizie per ottenere quello che si vuole: i Blues, nel dettaglio, puntano ad incassare 45 milioni di euro.

"L’obiettivo - posto che l’operazione, sotto il profilo tecnico, è stata comunque un Vietnam per il club di Stamford Bridge - è quanto meno non fare pure una minusvalenza a bilancio - spiega oggi Tuttosport -. Per agitare con ancora più vigore le acque è stata tirata in ballo pure la Juve che però non ha gradito il fatto di essere stata presa per la giacca. Perché Cristiano Giuntoli è in tutt’altri pensieri affaccendato e perché pure a Torino sanno benissimo quali siano i pensieri di Lukaku, al netto delle controindicazioni ambientali a una possibile trattativa visti i trascorsi nell’ultimo rendez-vous in Coppa Italia allo Stadium".

L'Inter vorrebbe annunciare Lukaku nella conferenza stampa di mercoledì, cercando di trovare un accordo sfruttando i bonus per avvicinarsi alla cifra richiesta dal Chelsea: TS ipotizza un prestito oneroso (5 milioni di euro), un obbligo di riscatto fissato a 30 milioni più bonus, in parte facili da raggiungere, in parte legati ai risultati. "Il Chelsea invece vorrebbe incassarne 40, di milioni, senza variabili, oltre ai 5 di prestito ma su questo argomento sono in azione i vari intermediari", si legge. Per quanto riguarda lo stipendio, invece, Romelu ha già comunicato all'Inter la disponibilità a ridursi l’ingaggio (si parla di un quadriennale a 8,5 milioni) per facilitare il terzo matrimonio.

