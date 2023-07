Il Manchester United, nella persona del suo manager Erik Ten Hag, ha cominciato a corteggiare André Onana nei giorni precedenti la finale di Champions League tra City e Inter. Secondo la ricostruzione di The Athletic, l'allenatore olandese, attorno ai primi di giugno, avrebbe chiesto informazioni sulla disponibilità del portiere, con cui aveva lavorato all'Ajax, di trasferirsi a Old Trafford dopo che Yalcin Sarica, un agente senior del Wasserman Media Group, aveva tirato in ballo il nome del camerunese nella chiacchierata incentrata su un altro suo assistito, il nerazzurro Denzel Dumfries.

La prestazione di Onana a Istanbul, esaltata anche da Pep Guardiola, non ha fatto altro che rafforzare la convinzione di Ten Hag, che quindi ha spinto per incontrare il 27enne. Gli scout dello United, per la cronaca, avevano valutato molto positivamente anche un altro estremo difensore della Serie A, Mike Maignan, ma i dirigenti si sono visti costretti ad abbandonare subito la pista non appena sono venuti a conoscenza del prezzo del cartellino del francese pari a circa 100 milioni di euro.

Al contrario, parlando con i nerazzurri, i Red Devils hanno capito che la trattativa sarebbe potuta andare in porto: l'iniziale richiesta di Beppe Marotta di 70 milioni di euro è scesa presto a 60, fino a che le parti hanno concordato la cifra finale poco sotto questa quota includendo i bonus. Onana, precisano i colleghi, è sempre stata la prima scelta di Ten Hag, il quale infatti ha informato in tempi non sospetti David De Gea di accettare il ruolo di vice oppure di trovarsi un'altra sistemazione.

