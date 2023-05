Nuove conferme sulla trattativa tra l'Inter e il Club Brugge per Tajon Buchanan. Stavolta è The Athletic, che cita fonti rimaste volontariamente anonime perché non autorizzate a parlarne pubblicamente, a certificare questa operazione di mercato per l'esterno canadese. Fonti che parlano di discorsi avanzati ma anche di trattativa non ancora conclusa.

L'Inter aveva da tempo identificato Buchanan come un potenziale obiettivo. Le voci sull'interesse del club nerazzurro sono emerse per la prima volta a gennaio, ma i belgi hanno preferito trattenere il loro giocatore per il resto della stagione. Un potenziale accordo per l'esterno questa estate dovrebbe essere di circa 15 milioni di euro. Una cifra che lo renderebbe il terzo trasferimento internazionale canadese più costoso della storia (dietro Jonathan David e Alphonso Davies).

Il Club Brugge ha acquisito Buchanan dal New England Revolution nel gennaio del 2022 per 7 milioni di dollari e in base all'accordo di allora i Revs mantengono una percentuale del 10% in caso di vendita. Buchanan, 24 anni, ha collezionato 45 presenze con il Brugge, vincendo un titolo belga nella sua prima stagione.