Romelu Lukaku si prepara a vivere al meglio questo rush finale di stagione tra il piazzamento nelle prime quattro da centrare e la semifinale con l'Euroderby da affrontare con grande fame e determinazione. Big Rom, però, pensa già anche alla prossima perché il tempo fugge e chi ha tempo non lo aspetti. Anzitutto c'è da considerare la sua volontà, che coincide con un apprezzamento verso il prolungamento della permanenza all'Inter.

Stando a quanto rifersice il Telegraph il Rom-back al Chelsea potrebbe anche diventare realtà se il prossimo allenatore dovesse diventare Pochettino. In quell'eventualità i Blues chiederebbero a Lukaku se volesse far parte della rivoluzione della nuova guida per riscattare una stagione a dir poco disastrosa tra campionato e Champions League. Ma ad una condizione: deve essere motivato più che mai a cambiare la rotta individuale e collettiva.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!