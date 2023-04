In attesa dell'allenamento di rifinitura prima del lunch match casalingo di domani contro la Lazio, Sportmediaset anticipa qualche probabile scelta di Simone Inzaghi che alle 12.30 di domani ritroverà la sua ex squadra. Nessun turnover in vista per il piacentino secondo SM che dà sicura Acerbi dal primo minuto, alla guida di una squadra che cerca punti per la risalita in classifica. In vista di un caldissimo mese di maggio, contro i biancocelesti a rifiatare, degli interpreti di centrocampo, sarà Hakan Calhanoglu che dovrebbe partire dalla panchina e far posto a Marcelo Brozovic, entrato a gara in corso contro la Juventus, mentre Barella sarà ancora titolare. In attacco continua l'alternanza delle punte e contro i laziali la coppia offensiva titolare dovrebbe essere Lukaku-Correa. Il belga, partito dalla panchina contro i bianconeri, dovrebbe tornare titolarissimo a fianco di Correa, in vantaggio su Lautaro anche se la suggestione LuLa è sempre una tentazione da non sottovalutare.

