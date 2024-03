L'Inter piomba su Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg di SkySport Germania, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi in modo serio sul 22enne attaccante olandese che dovrà rinunciare alla prima chiamata della sua nazionale a causa dell'infortunio patito proprio nel match contro i nerazzurri.

Secondo il collega di Sky, infatti, Inter (ma anche Milan e Juve) si sarebbero messi in coda per acquistarlo in estate: costo di 35-40 milioni di euro. Per questo motivo, un suo rientro al Bayern Monaco sarebbe davvero complicato.