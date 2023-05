Simone Inzaghi sta pensando a cambiare mezza Inter per la gara di stasera contro il Verona rispetto all'undici titolare sceso in campo domenica contro la Lazio. Secondo le informazioni raccolte da Sky Sport, con buona probabilità, saranno molte le novità di formazione, a partire dal portiere: André Onana farà posto a Samir Handanovic, che dunque torna titolare e capitano. Davanti allo sloveno, spazio alla linea a tre difensiva composta da Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, in vantaggio su Alessandro Bastoni.

A centrocampo 'quinti' confermati, anche alla luce del forfait di Robin Gosens che si è lussato la spalla destra: sulla sinistra agirà Federico Dimarco, sul binario opposto Denzel Dumfries. In mezzo potrebbe riposare Nicolò Barella, con Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu che si sistemeranno ai lati di Marcelo Brozovic. In attacco, Dzeko-Lautaro daranno il cambio a Lukaku-Correa.