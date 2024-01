L'Inter questa sera sarà impegnata a Monza nell'anticipo del sabato delle 20esima giornata di campionato e Inzaghi inizia a studiare la formazione da schierare all'U-Power Stadium per proseguire la caccia ai tre punti e provare a conservare il primo posto in classifica.

Salvo sorprese si va verso la formazione che filtrava alla viglia, con De Vrij titolare insieme a Pavard e Bastoni dietro. Sulle corsie esterne ci saranno Darmian e Dimarco, mentre Barella dovrebbe partire in mezzo al campo dal 1' con Frattesi inizialmente in panchina. In attacco conferma scontata per la ThuLa. Lo riporta Sky Sport.

