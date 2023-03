Dopo gli esami strumentali di questa mattina svolti da Hakan Calhanoglu, la stima dei tempi di recupero dell'ex Milan è di circa 15-20 giorni. Il centrocampista turco spera di essere a disposizione della squadra già per la trasferta di Lisbona, che potrebbe scavare un solco nel futuro europeo della Beneamata. Se il recupero entro il 12 aprile non dovesse avvenire, l'obiettivo sarebbe la gara di ritorno contro i lusitani. Un contrattempo, quello in cui è incappato Inzaghi con l'infortunio del numero 20, che pur non essendo grave costringe lo staff tecnico a rimescolare le carte e cambiare i piani, dovendo rinunciare ad una pedina fondamentale proprio nel periodo clou della stagione. Al forfait di Calha, risponde Marcelo Brozovic: il croato torna dunque a pieno regime in cabina di regia, un'occasione per riscattarsi da un ritorno post-infortunio non idilliaco. Fino a questo momento Epic Brozo, quando è partito dall'inizio, non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto e come aveva fin qui abituato i nerazzurri - come sottolinea Sky Sport che fa il punto di casa Inter dopo l'allenamento di oggi ad Appiano, dove l'Inter è tornata ad allenarsi (quasi) al completo per la prima volta dopo la sosta Nazionali. Lavoro personalizzato per Skriniar, Calhanoglu e Dimarco. Se sui primi due la situazione in vista della Fiorentina è chiara, diverso è il diacorso che riguarda l'esterno italiano, ancora non al cento per cento e sul quale il tecnico piacentino deciderà domani. Recuperati invece Alessandro Bastoni e Robin Gosens, mentre crescono le quotazioni che vedono titolari Lautaro e Lukaku. Dovrebbe restare dunque a riposo Edin Dzeko dopo il problemino alla schiena rimediato in Nazionale, mentre Correa avrà le sue chance a gara in corso, ma anche in questo caso c'è da attendere l'allenamento di domani per capire meglio quelle che potrebbero essere le scelte anti-Viola.