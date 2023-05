Stanno salendo le quotazioni di Hakan Calhanoglu per una maglia da titolare per il derby contro il Milan. Questo è l'ultimo aggiornamento offerto da Sky Sport dopo la rifinitura odierna ad Appiano Gentile dove Calha è stato provato in mezzo al centrocampo, dopo i test da interno di sinistra di ieri. Il turco contenderebbe quindi il ruolo di regista a Marcelo Brozovic, essendo Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella sicuri di partire dal primo minuto. La decisione definitiva arriverà solo nel pomeriggio. Per il resto, la formazione dovrebbe essere ben definita, come da indiscrezioni della vigilia con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko davanti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!