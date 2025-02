Scelte di formazione confermate per Simone Inzaghi rispetto alle indicazioni di ieri, alla vigilia di Inter-Fiorentina. A partire dalla difesa, che tornerà a essere guidata da Francesco Acerbi 79 giorni dopo l'ultima volta. In mezzo al campo, dopo il turno cominciato dalla panchina al Franchi, Nicolò Barella si rimette ll maglia da titolare andando a comporre una linea a cinque che prevede la presenza sugli esterni di Matteo Darmian e Carlos Augusto, rispettivamente al posto dello squalificato Denzel Dumfries e di Federico Dimarco, in panchina per i postumi dell'influenza. In attacco, detto del recupero di Joaquin Correa, Inzaghi va sul sicuro puntando sulla coppia Thuram-Lautaro. Lo riporta Sky Sport.

