La notizia è ancora da confermare, ma alla Pinetina - vista la profonda emergenza sulle fasce - non scartano l'idea di adattare Alessandro Bastoni come quinto di sinistra nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League che mercoledì sera vedrà l'Inter protagonista contro il Feyenoord al De Kuip di Rotterda.

Con questa opzione, Simone Inzaghi non toccherebbe il collaudato 3-5-2, schierando gli altri interpreti nei loro ruoli classici: in difesa, davanti a Josep Martinez, spazio al trio Pavard-De Vrij-Acerbi, mentre in mezzo Denzel Dumfries tornerebbe sulla sua corsia prediletta dopo l'esperimento a sinistra nel finale della sfida di Napoli; Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan completerebbero la linea a cinque.

In attacco, neanche a dirlo, spazio alla coppia Thuram-Lautaro. Lo riporta Sky Sport, precisando che solo domani, giorno di vigilia e di prove tattiche, se ne saprà di più sulla fattibilità di questa ipotesi di lavoro.

