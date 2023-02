Formazione nuova in vista per l'Inter di Simone Inzaghi che a meno ventiquattro ore dalla sfida contro l'Udinese ha provato un undici inedito, quantomeno rispetto a quello degli ultimi tempi. Gli occhi sono tutti puntati su Marcelo Brozovic, grande new entry che contro i bianconeri dovrebbe tornare finalmente titolare dopo una lunga assenza tra i titolari di Inzaghi che si protrae da fine settembre. Il croato tornerà a dirigere l'orchestra nerazzurra in cabina di regia, con Calhanoglu che torna nel suo canonico ruolo da mezzala a fianco a Barella. Torna in panchina Mkhitaryan: l'ex Roma molto probabilmente sarà lasciato a riposo insieme a uno tra Skriniar e Acerbi. Non solo Brozo: dal primo minuto dovrebbe esserci anche Romelu Lukaku, probabilmente affiancato da Dzeko, in vantaggio su Lautaro.