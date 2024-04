Scelte praticamente fatte per Inzaghi in vista di Udinese-Inter di questa sera. Tra i pali si rivedrà il rientrante Sommer, coperto da Pavard, Acerbi e Carlos Augusto, pronto ad una chance dal 1' per rimpiazzare Bastoni. Sulla corsia di destra dovrebbe invece spuntarla Dumfries (con Darmian inizialmente in panchina), dalla parte opposta Dimarco con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo. In attacco conferma per la coppia Thuram-Lautaro.

Da ricordare che i nerazzurri hanno viaggiato per Udine senza gli acciaccati Bastoni, De Vrij e Cuadrado, mentre Arnautovic è tornato a disposizione.

