Marcus Thuram s'appresta a diventare molto presto il nuovo attaccante dell'Inter. Dopo le voci in serata del sorpasso sul Milan, arrivano anche le conferme dei colleghi di Sky Sport: l'attaccante francese ha accettato offerta dei nerazzurri e arriverà a parametro zero. Manca ancora tutta la componente burocratica, ma dopo il completamento dell'iter l'affare verrà ufficializzato e potrà così prendere il posto di Edin Dzeko nell'attacco a disposizione di Simone Inzaghi.

L'Inter ha presentato un'offerta molto importante, tra i 5 e i 5.5 milioni di euro, grazie al Decreto Crescita, e la garanzia di inserire il giocatore al centro del progetto nerazzurro (così come aveva fatto il Milan). Il giocatore ha comunicato proprio in questi minuti al Milan la decisione di non firmare per i rossoneri.