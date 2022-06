L'Inter continua a far muro per difendere il suo Milan Skriniar, ma il Psg sta mettendo i mezzo per scalfirlo. I francesi alzano la posta e ai 50 milioni già offerti per lo slovacco aggiungono una contropartita in una lista di giocatori tra i quali compaiono i nomi di Draxler e Kehrer. Ma trova ancora i nerazzurri in opposizione. Marotta e Ausilio non cedono e ribadiscono la soluzione già chiarita in precedenza: 80 milioni cash o nulla. Richiesta alla quale i francesi hanno già pensato a come ribattere. Come spiega Gianluca Di Marzio durante la puntata di oggi di Calciomercato L'Originale infatti, l'Inter si aspetta un eventuale rilancio.