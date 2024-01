Lautaro Martinez sta benissimo all'Inter e l'ha fatto intendere a più riprese. Oggi, primo di gennaio, ci siamo affacciati al 2024 ed è tempo per il Toro di pensare al rinnovo contrattuale. Secondo i colleghi di Sky Sport ci sono ottimi presupposti per il prolungamento del contratto con una rimodulazione al rialzo delle cifre dell'ingaggio. Gennaio può essere il mese decisivo e i colloqui proseguono con un clima di grande serenità tra le parti. L'ottica della dirigenza nerazzurra è quella di blindare i giocatori chiave per la costruzione della squadra del futuro. E Beppe Marotta si sta muovendo proprio in questa direzione.

ACQUISTA I PRODOTTI UFFICIALI DELL'INTER