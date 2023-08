La redazione di Sky Sport fa chiarezza sulla situazione di Benjamin Pavard dopo le voci rimbalzate nelle ultime ore. L'emittente ricorda che Inter e Bayern Monaco hanno raggiunto un accordo formale (con scambio di mail) sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus, ma con il vincolo che i bavaresi debbano trovare il sostituto prima di liberare il giocatore.

"Non c’è una deadline", assicura l'emittente, spiegando che "l’attesa dell’Inter è da un lato ottimistica e dall’altra un po’ nervosa perché il Bayern non ha chiuso per il sostituto e non ha ancora dato il via libera al francese". Il margine di rischio che l'affare possa saltare nell'immedito c’è: se così non sarà, l'Inter andrà su un altro difensore (Tanganga del Tottenham o Schuurs del Torino) e Pavard arriverà in nerazzurro a parametro zero nella prossima stagione, al momento della scadenza del contratto. L'Inter ha comunque fiducia di chiudere tutto in questa sessione di mercato.

