Il Manchester United ha migliorato la sua offerta all'Inter per André Onana, considerato l'obiettivo prioritario di questo mercato. In attesa che i Red Devils avanzino la loro prima offerta formale, offerta che l'Inter potrebbe accettare qualora si spingano fino a 55 milioni + bonus, come spiega Gianluca Di Marzio su Sky che parla di possibile punto d'incontro già entro inizio di settimana prossima. E la dirigenza nerazzurra si porta avanti per l'eventuale successore.

Si lavora su un doppio colpo in entrata: l'obiettivo numero uno sarebbe Yann Sommer del Bayern Monaco, il cui prezzo si aggira intorno ai 5 milioni, portiere sul quale l'Inter aveva già puntato mesi fa, costretta a mollare per via dell'improvviso assalto dei bavaresi nell'immediato post-infortunio di Neuer. Il secondo obiettivo per i pali nerazzurri è Anatolij Trubin dello Shakthar, dal costo di circa 10 milioni. Per il ruolo di terzo portiere si pensa al ritorno di Raffaele Di Gennaro, ex canterano, ora al Gubbio. Secondo questo scenario, non ci sarebbe posto dunque per Samir Handanovic.

