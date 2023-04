Gianluca Di Marzio aggiorna per Sky Sport sulla situazione di André Onana: "Che Manchester United e Chelsea lo seguano è vero, che l’Inter possa volere Kepa in cambio mi risulta di no. Ma soprattutto credo che non bastino le cifre che sto leggendo. 40 milioni? No. Nel caso l’Inter sacrificherebbe Onana per cifre superiori ai 50 milioni, dai 50 in su, una sorta di messaggio ai naviganti. Nel caso il prescelto sarebbe Guglielmo Vicario”.

