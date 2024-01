Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimi due dubbi di formazione che lo avevano accompagnato fino alla vigilia di Monza-Inter, in programma tra circa tre ore all'U-Power Stadium: giocano Stefan de Vrij e Nicolò Barella, con Francesco Acerbi e Davide Frattesi che si accomodano in panchina. Per il resto, nessuna sorpresa nell'11 nerazzurro: in mezzo al campo giocano i confermatissimi Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, come quinti Matteo Darmian e Federico Dimarco. In attacco spazio alla ThuLa, in difesa Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni davanti a Yann Sommer.

PROBABILE INTER: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

