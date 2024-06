Tutto pronto in casa Inter per l'arrivo di Josep Martinez. Dopo aver trovato l'accordo finale con il Genoa (13,5 di euro come parte fissa e ulteriori 2 milioni di bonus), il club nerazzurro è pronto a completare l'iter per il suo passaggio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Martinez svolgerà le visite mediche già entro questo weekend. L'annuncio ufficiale è atteso invece nella giornata di lunedì 1° luglio, giorno in cui si aprirà il calciomercato estivo.