Torna alla ribalta l'Union Berlino per Robin Gosens. Dopo qualche settimana di stallo, giorni durante i quali sembrava essere tramontato l'interesse del club tedesco nei confronti dell'esterno dell'Inter, si risveglia l'amore mai davvero sopito e il club di Berlino ha avanzato un'offerta ai nerazzurri come fa sapere Sky Sport. L'eventuale addio del classe '94 libererebbe il posto per Carlos Augusto, giocatore da tempo apprezzato nelle zone di Porta Nuova che attende solo il trasferimento dell'ex Atalanta, ormai sempre più probabile. L'operazione per il brasiliano è di circa 13-15 milioni, da cui il Corinthians - sottolinea Gianlucadimarzio.com - ricaverà il 40% del totale.

