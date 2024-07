Alessandro Buongiorno, capitano e difensore del Torino, si trova a cena con il suo agente, Beppe Riso, per scegliere il suo futuro. Nelle ultime ore l'Inter si è inserita con decisione dopo l'incontro in sede avvenuto nel pomeriggio tra la dirigenza e Riso (QUI L'ESCLUSIVA).

Il Napoli aveva chiuso l'accordo con il Torino, sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Non è stato però ancora chiuso totalmente l'accordo tra il club azzurro e il difensore: tutto si gioca sull'eventuale clausola rescissoria da 70 milioni di euro che sarebbe attiva dal terzo anno di contratto.

L'Inter è tornata forte su Buongiorno dopo l'infortunio di Buchanan con l'idea di spostare Carlos Augusto più avanti sulla sinistra alle spalle di Dimarco. Si è informata con il suo agente, ora tocca al giocatore scegliere: aspettare l'Inter o accettare l'offerta del Napoli. Il club nerazzurro ha chiesto tempo, prima vuole sistemare in uscita De Vrij che può approdare in Arabia. Oaktree preferisce investire su un giovane e pagare il cartellino di un difensore invece di puntare su un profilo esperto, seppur svincolato, come Hermoso.

