Buone notizie dall'infermeria per l'Inter, al lavoro ad Appiano in vista della semifinale d'andata di Champions League contro il Milan. Il primo recuperato è Danilo D'Ambrosio: il difensore oggi ha svolto tutto allenamento in gruppo. D'Ambro ha superato l'affaticamento al polpaccio e sarà quindi disponibile per il derby, anche se i favoriti sono comunque Darmian nei tre dietro e Dumfries come quinto in fascia.

Parte di lavoro in gruppo anche per Robin Gosens, che ha però evitato però situazioni di contatto come parte tattica e partitella dopo l'infortunio alla spalla rimediato contro la Lazio. Il tedesco spinge per esserci, ma in casa nerazzurra si preferisce la cautela: Inzaghi lo vuole a disposizione per il Sassuolo e potrebbe non convocarlo in Champions per garantirgli altri giorni di allenamento.

