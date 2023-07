Se Lukaku non è più un reale problema dell'Inter e Onana è un capitolo quasi chiuso, è ancora un cantiere aperto invece il reparto più arretrato, ovvero quello di porta. Resta l'obiettivo numero uno Yann Sommer del Bayern Monaco, giocatore con il quale la dirigenza nerazzurra ha già l'accordo. All'ok dello svizzero fa però al momento da contraltare il muro eretto dai bavaresi che non intendono abbassare le pretese rispetto ai 6 milioni della clausola presente sul contratto. L'Inter continua a trattare ad oltranza con i dirigenti tedeschi pur non avendo avuto spiragli di speranza in tal senso per via dell'incerta situazione di salute di Neuer, motivo per il quale, secondo le ultime di Sky Sport, qualora il Bayern non ceda Marotta e Ausilio pagheranno i sopraccitati sei milioni. Diverso il discorso relativo a Trubin, trattativa che verrà affrontata più avanti con calma, una volta chiuso Sommer.

