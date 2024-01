La Juventus tanta il sorpasso sull'Inter per Tiago Djaló. Lo riferisce Sky Sport, confermando che il club bianconero ha un interesse reale e concreto per il centrale portoghese, corteggiato dal Biscione in vista di giugno (quando sarà svincolato dal Lille). Per anticipare la concorrenza a gennaio, però, servirebbe un investimento sul cartellino.

"La partita, però, non è ancora chiusa: l'Inter si era mossa in anticipo, la Juventus lo acquisterebbe subito - aggiunge Gianlucadimarzio.com -. Nei prossimi giorni si capirà se i bianconeri riusciranno a compiere il sorpasso definitivo".

