Simone Inzaghi ha sciolto le riserve, confermando le sensazioni della vigilia. A poche ore dal calcio d'inizio di Atletico Madrid-Inter, Sky Sport conferma che Denzel Dumfries e Stefan de Vrij saranno schierati dal primo minuto contro i Colchoneros, in luogo di Matteo Darmian e Francesco Acerbi. Sarà una prova importante soprattutto per l'esterno, cui spetterà mettere un freno alle iniziative di Samuel Lino. Per il resto, solo conferme, a partire dalla coppia d'attacco Marcus Thuram-Lautaro Martinez.

Questi quindi gli undici anti-Atletico: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!