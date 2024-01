Guadagna forza la candidatura di Lautaro Martinez come titolare in attacco al fianco di Marcus Thuram in Inter-Verona, lunch match che apre il programma del sabato dell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. L'allenamento della vigilia, andato in scena nel pomeriggio ad Appiano Gentile, ha dato un'indicazione rispetto alla scelta di Simone Inzaghi per il reparto avanzato: il Toro, recuperato dopo due partite ai box, appare in vantaggio su Marko Arnautovic. Dal 1' potrebbe rivedersi anche Benjamin Pavard. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

